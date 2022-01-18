В Николаеве продолжают искать студента, пропавшего полгода назад (приметы)

Парень не выходит на связь.

Полиция Николаева продолжает поиски без вести пропавшего Дмитрия Шаламая, который 8 июня 2021 года около 9:30 вышел из общежития по ул. Крылова для сдачи экзаменов, но в университете так и не явился.

Об этом говорится в сообщении полиции региона.

В настоящее время его местонахождение неизвестно. Может находиться на территории Винницкой или Херсонской областей.

Приметы: рост – 180-185 см, волосы темно-русые короткие, глаза карие.

Одет был: в джинсы синего цвета, футболку и кофту с капюшоном черного цвета, белые кроссовки. При себе у него был черный рюкзак и сумка.

Особые приметы: на шее с левой стороны есть родинка.

Правоохранители обращаются с просьбой к гражданам, которые могут помочь установить местонахождение парня или предоставить другую полезную информацию, сообщить в Николаевское районное управление полиции по адресу: г. Николаев, ул. Белая, 44 или по телефонам 063-535-43-70, 063-307-02-94, 093-429-58-72, 102.

Родные бойцов, которых считают пропавшими без вести 9-ый год, до сих пор не знают об их судьбе

Напомним, в Ужгороде в собственном доме нашли мертвую 37-летнюю женщину. Ее никто не видел с конца декабря 2021 года. Впрочем, и родные, и друзья, и коллеги все это время получали от нее сообщения и фото.

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