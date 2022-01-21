Ушел из дома и исчез: в Одессе четвертые сутки разыскивают парня (приметы)

Подросток не выходит на связь.
В Одессе полиция и родственники разыскивают 16-летнего Кирилла Кусовского. Парень исчез 17 января – ушел из дома и не вернулся.
Об этом сообщили в полиции Одесской области.
На поиски несовершеннолетнего были направлены подразделения полиции №3 Одесского районного управления полиции №1.
Приметы: на вид 16-17 лет, рост 175-180 см, среднего телосложения, короткие русые волосы.
Был одет: в синюю шапку, черную куртку с капюшоном, синие джинсы и коричневые сапоги.
Напомним, в Одессе полицейские нашли сбежавшего после ссоры с родителями подростка, который не вернулся домой.
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