Ушел из дома и исчез: в Одессе четвертые сутки разыскивают парня (приметы)

Ушел из дома и исчез: в Одессе четвертые сутки разыскивают парня (приметы)

Подросток не выходит на связь.

В Одессе полиция и родственники разыскивают 16-летнего Кирилла Кусовского. Парень исчез 17 января – ушел из дома и не вернулся.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

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На поиски несовершеннолетнего были направлены подразделения полиции №3 Одесского районного управления полиции №1.

Приметы: на вид 16-17 лет, рост 175-180 см, среднего телосложения, короткие русые волосы.

Был одет: в синюю шапку, черную куртку с капюшоном, синие джинсы и коричневые сапоги.

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Напомним, в Одессе полицейские нашли сбежавшего после ссоры с родителями подростка, который не вернулся домой.

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