Лукашенко придумал повод для перетаскивания войск к границе с Украиной

Лукашенко придумал повод для перетаскивания войск к границе с Украиной

Лукашенко обвинил украинские власти в, мол, нахождении под "внешним управлением".

Александр Лукашенко заявил, что границу с Украиной нужно "надежно защитить".

Об этом он заявил сегодня в Лунинецком районе на совещании по укреплению военной безопасности Беларуси, пишет БЕЛТА.

Так, Лукашенко назвал действия властей Украины "непредсказуемыми" и "неадекватными", обвинив их в мол, пребывании под "внешним управлением".

"Сегодня мы собрались здесь, в тихом, спокойном уголке нашей Беларуси, чтобы обсудить вопросы безопасности нашего государства... С болью в сердце мы наблюдаем все то, что происходит в Украине, ее нынешнее политическое руководство, находясь под "внешним управлением", ведет себя порой непредсказуемо и неадекватно, поэтому на этот случай — непредсказуемость, неадекватность — и на случай, не дай Бог, военных действий нам нужно определяться", — сказал Лукашенко.

Он уточнил, что отметил, что почти 1500 км южной границы Беларуси и Украины – это немалая протяженность.

"Чего бы нам ни стоило, нам нужно не просто видеть, что будет происходить и происходит на этой границе, его нужно надежно защитить", — добавил Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявлял, что не считает, что РФ "собирается нападать на Украину".

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