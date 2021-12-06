Лукашенко считает, что РФ "не собирается нападать на Украину"

Информацию о нападении он называет "поводом молотить РФ".

Александр Лукашенко заявил, что Российская Федерация "не собирается нападать на Украину".

Об этом сообщает БЕЛТА.

По его словам, "Россия прекрасно видит, что происходит в Украине". Не забыл Лукашенко и Соединенные Штаты и НАТО. Мол, "очень большие развязки будут после Нового года".

"Нужно же повод для того, чтобы молотить Россию. Вот они повесили этот ярлык. Хотя никто в России не собирается нападать на Украину. Россия прекрасно видит, что творится в Украине. И то, что там творится, неприемлемо не только для России, а и для России". и для нас, потому что здесь мы рядом", — заявил он.

Напомним, ранее Александр Лукашенко заявил, что Беларусь никогда не станет такой, как Украина – демократическим, перспективным, развитым государством. Свою позицию он объяснил тем, что, мол, белорусы имеют собственное видение своих перспектив.

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