"Мы никогда такими не станем": Лукашенко заявил, что ему ставят в пример Украину

"Мы никогда такими не станем": Лукашенко заявил, что ему ставят в пример Украину

Он считает, что у белорусов "собственное видение перспектив".

Александр Лукашенко заявил, что Беларусь никогда не станет такой, как Украина – демократическим, перспективным, развитым государством.

Об этом пишет белорусское государственное агентство "БЕЛТА".

Свою позицию Лукашенко объяснил тем, что, мол, белорусы имеют "собственное видение своих перспектив".

"От нас требуют, чтобы Беларусь стала такой, как Украина. Цитирую: "демократическим, перспективным, развитым" государством, как Украина. На что четко два дня назад им ответили: мы никогда не станем Украиной. Потому что мы – белорусы, у нас собственное видение наших перспектив", – сказал Лукашенко.

Напомним, Александр Лукашенко не исключает вероятность проведения досрочных президентских выборов. Однако это может произойти только после изменений в белорусскую конституцию.

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