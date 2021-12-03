Умер известный украинский певец и композитор Марьян Гаденко

Артисту было 66 лет.

Умер известный украинский певец, телеведущий и композитор Марьян Гаденко.

Артист ушел из жизни сегодня, 3 декабря. Печальную новость сообщил Черновицкий областной совет на своей странице в Facebook.

"Он ушел, оставив огромное наследие для нашей культуры. Его фигура навсегда останется в наших сердцах, а его творчество будет продолжаться, прославляя всю Украину и Буковинский край", — сообщается на странице.

Марьян Гаденко / facebook.com/festival.dolya

Причина смерти артиста пока неизвестна. Отметим, Марьяну Ильичу было всего 66 лет.

Напомним, Марьян Гаденко – украинский композитор, народный артист Украины, телеведущий. У него есть семь аудиоальбомов и компакт-дисков: "Зорепад", "Зорепад - 1", "Зорепад - 2", "Зорепад - 3", "Пісенне джерело", "Доля", "Моя пісня - моя доля", "З отчої криниці".

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