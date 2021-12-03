В Австрии избрали нового федерального канцлера

Он вступит в обязанности после ухода с поста Александера Шалленберга.
Австрийская народная партия (ÖVP) 3 декабря единогласно избрала министра внутренних дел Карла Нехаммера новым лидером партии, что соответственно делает его новым федеральным канцлером страны.
Об этом сообщает ORF.
Сообщается, что сам Карл Нехаммер подтвердил такое решение партии во время пресс-конференции.
Кроме того, Губернатор Штирии Герман Шютценхофер также подтвердил, что министр образования Гайнца Фассмана в должности заменит ректор Граческого университета Мартин Полашек.
До назначения Карл Нехаммер занимал должность министра внутренних дел Австрии с января 2020 года. До этого с 2018 по 2020 год он был генеральным секретарем Австрийской народной партии, а также членом Национального совета с 2017 по 2020 годы.
Напомним, в Германии на 8 декабря запланированы вибры федерального канцлера. Скорее всего, Ангелу Меркель в должности заменит лидер Социал-Демократической партии Олаф Шольц.