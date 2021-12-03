В Австрии избрали нового федерального канцлера

Он вступит в обязанности после ухода с поста Александера Шалленберга.

Австрийская народная партия (ÖVP) 3 декабря единогласно избрала министра внутренних дел Карла Нехаммера новым лидером партии, что соответственно делает его новым федеральным канцлером страны.

Об этом сообщает ORF.

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Сообщается, что сам Карл Нехаммер подтвердил такое решение партии во время пресс-конференции.

Кроме того, Губернатор Штирии Герман Шютценхофер также подтвердил, что министр образования Гайнца Фассмана в должности заменит ректор Граческого университета Мартин Полашек.

До назначения Карл Нехаммер занимал должность министра внутренних дел Австрии с января 2020 года. До этого с 2018 по 2020 год он был генеральным секретарем Австрийской народной партии, а также членом Национального совета с 2017 по 2020 годы.

Напомним, в Германии на 8 декабря запланированы вибры федерального канцлера. Скорее всего, Ангелу Меркель в должности заменит лидер Социал-Демократической партии Олаф Шольц.

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