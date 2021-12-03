В американский черный список попал и средний сын Лукашенко — Дмитрий.

Призывает европейских политиков опомниться – беларуский МИД отреагировал на новые санкции Запада.

Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 3 декабря.

В Минске возмущаются, что санкции были приняты, несмотря на меры по сдерживанию мигрантов, которые якобы принимаются беларускими властями. Ограничения уже согласовали Соединенные Штаты, Великобритания, Канада и Евросоюз.

В американский черный список, в частности, попал средний сын Лукашенко — Дмитрий, занимающийся бизнесом и государственных должностей не занимающий. Кроме него, в санкционных перечнях десятки людей, которым запретят въезд и заморозят счета.

Под санкции попадут туристические фирмы, организовавшие поездки в Беларусь с Ближнего Востока, гостиницы, размещавшие мигрантов, и привозимые ими авиакомпании.

Количество прорывающихся из Беларуси мигрантов, в частности в Польшу и Литву в последние дни упало до нескольких десятков в день — хотя еще несколько недель назад их считали на сотни и тысячи.

Напомним, 2 декабря Соединенные Штаты Америки ввели новые санкции против Беларуси. Ограничения коснулись 20 физических лиц, 12 организаций, а также под санкциями оказались три самолета. Также в ответ на спровоцированный режимом Александра Лукашенко миграционный кризис расширил санкции против его режима и Евросоюз.

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