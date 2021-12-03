Саше нужны операция и химиотерапия, чтобы преодолеть рак кости

Мальчика спасают в больнице Днепра.

14-летний Саша борется с онкологией, поразившей бедренную кость, а родные мальчика в это время ищут средства на дорогостоящее лечение.

История болезни мальчика началась с внезапного случая, который и дал обнаружить страшную болезнь. «Наша история началась с августа 2021 года. Саша упал с велосипеда и повредил колено. Мы обратились в районную поликлинику, но врач травматолог был занят на операции, как нам сказали. Мы прибыли на следующий день, но также отказали, потому что был не приемный день. Я забрала сына и увезла в городскую поликлинику, там нас принял травматолог. Мы сделали все необходимые снимки, и он сразу нас направил в Днепр», — вспоминает мама Саши.

Как только семья прибыла в больницу, мальчика госпитализировали с худшими опасениями за его здоровье. Дальнейшие исследования показали, что предостережение было не зря.

«Нас госпитализировали 3 сентября 2021 в онкогематологическое отделение, в этот день моему сыну исполнилось 14 лет. Саши провели обследование, сдали анализы, снимки и сделали биопсию и гистологию. Результат ждали две недели. Диагноз подтвердился: остеосаркома нижней трети правой бедренной кости. 89% опухолевидных клеток. Для нашей семьи это большое горе», – рассказывает мама.

С тех пор началось лечение, все чем больница не обеспечена легла на плечи мама мальчика, воспитывающая его сама, а еще старшего брата Саши и сестер-близнецов.

«В скором времени нас отправят в Киев на сложную операцию по замене коленного сустава (эндопротез) и реабилитация. Сумма сделки составит 100 тысяч гривен, а для нас это неподъемная сумма. Затем вернемся в Днепр для продолжения химиотерапии. Без помощи добрых людей нам не справиться», – говорит мама мальчика.

Женщина служит в воинской части Национальной гвардии Украины и коллеги всеми силами пытаются поддержать семью финансово, но их усилий мало. Помощь посторонних людей будет очень кстати.

Реквизиты для помощи:

ПриватБанк

№ карты 5168 7573 9901 3830

МФО банка: 305299

IBAN: UA943052990000026205734409485

Счет получателя: 26205734409485

РНОКПП получателя: 3186704004

Пополнение счета ЦИМБАЛ АЛЛА ВИКТОРОВНА