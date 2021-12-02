Курс доллара и евро на 3 декабря

Курс доллара и евро на 3 декабря

Стоимость доллара составляет 27,3 грн, а евро – 30,9 грн.

В пятницу, 2 декабря, доллар и евро подорожают. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины. Эти же курсы валют будут действовать в ближайшие два выходных — субботу и воскресенье, 4 и 5 декабря.

Официальные курсы валют Нацбанка на 3 декабря:

Доллар США – 27,29 (плюс 7 коп.).

Евро – 30,94 грн (плюс 10 коп.).

Курсы валют в банках и обменниках 2 декабря:

Доллар США – 27,20/27,40 грн.

Евро – 30,75/31,05 грн.

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