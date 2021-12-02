С 1 января в Украине могут вырасти тарифы на распределение газа

Окончательно это решение еще не принято.

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП), предварительно одобрила повышение тарифа на распределение газа с 1 января 2022 года.

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Соответствующий проект постановления новых тарифов обнародован на сайте регулятора.

В то же время, Нацкомиссия отметила, что опубликованный проект постановления означает начало общественного обсуждения, предложенные тарифы будут окончательно утверждены только после прохождения процедуры согласования и принятия решения.

И если это произойдет, самые большие тарифы будут для "Черновцыгаз" - 2,14 грн за куб. м, "Гадячгаз" - 1,99 грн за куб. м, "Лубныгаз" - 1,99 грн за куб. м, "Закарпатгаз" - 1,99 грн за куб. м, "Тысменицагаз" - 1,99 грн за куб. м, "Харьковгаз" - 1,99 грн за куб. м и "Уманьгаз" - 1,95 грн за куб. м.

Самые маленькие тарифы предложены для потребителей "Киевгаз" - 0,32 грн за куб. м, "Кременчуггаз" - 0,46 грн за куб. м, "Харьковгоргаз" - 0,43 грн за куб. м, "Криворожгаз" - 0,53 грн за куб. м, "Черкассыгаз" - 0,57 грн за куб. м, "Тернопольгоргаз" - 0,80 грн за куб. м, "Днепрогаз" - 0,90 грн за куб. м.

Все остальные тарифы на распределение газа будут составлять от 0,92 грн за куб. м до 1,86 грн/куб. м. В частности, "Винницагаз" - 1,76 грн за куб. м, "Волыньгаз" - 1,57 грн за куб. м, "Днепропетровскгаз" - 1,26 грн за куб. м, "Донецкоблгаз" - 1,18 грн за куб. м, "Житомиргаз" - 1,7 грн за куб. м, "Запорожгаз" - 0,92 грн за куб. м, "Ивано-Франковскгаз" - 1,86 грн за куб. м, "Киевоблгаз" - 1,46 грн за куб. м, "Кировоградгаз" - 1,49 грн за куб. м, "Коростышевгаз" - 1,82 грн за куб. м. Кроме того, планируется изменить тариф для "Луганскгаз" - 1,57 грн за куб. м, "Львовгаз" - 1,69 грн за куб. м, "Мариупольгаз" - 1,45 грн за куб. м, "Мелитопольгаз" - 1,84 грн за куб. м, "Николаевгаз" - 1,99 грн за куб. м, АО "Одессагаз" - 1,09 грн за куб. м, "Полтавагаз" - 1,76 грн за куб. м, "Ривнегаз" - 1,56 грн за куб. м, "Сумыгаз" - 1,34 грн за куб. м, "Тернопольгаз" - 1,75 грн за куб. м, "Херсонгаз" - 1,62 грн за куб. м, "Хмельницкгаз" - 1,54 грн за куб. м, "Черниговгаз" - 1,76 грн за куб. м, "Шепетовкагаз" - 1,06 грн за куб. м, ЧАО "НГХП "Сера" - 1,21 грн за куб. м и ГП "Кременецкое УПРГ" - 1,36 грн за куб. м.

Напомним, в октябре газораспределительные компании опубликовали на своих сайтах проекты тарифов на 2022 год, в которых предлагается поднять цены на услугу по распределению газа от 30% до более чем в 4 раза. Компании предлагали, чтобы средний тариф на распределение по стране вырос с нынешних 1,44 грн за куб. м до 4,14 за куб. м. Впоследствии НКРЕКП отметил, что утверждает не желаемые тарифы и намерения отдельных компаний, а исключительно экономически обоснованные тарифы, которые отвечают интересам всех участников рынка природного газа и потребителей.