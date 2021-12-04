Семья Петрика просит помощи в спасении сына

Родители мечтают отправить сына на спасение за границу.

10-летний Петрик Смык из Львовской области нуждается в помощи неравнодушных людей, чтобы побороть злокачественную опухоль в мозгу.

Когда у ребенка обнаружили новообразование, ужгородские медики сразу взяли ребенка на операцию и удалили его. Исследование показало, что опухоль злокачественная – мелообластома классическая, рассказывает мама.

Только состояние мальчика позволило семья направилась с ним в Киев, где ребенку проводили сложное облучение, чтобы не дать шансов опухоли снова атаковать организм мальчика. Ребенку назначили 32 облучения, последние 9 семье нужно пройти еще в частной клинике в столице. А вот дальнейшее лечение родители мечтают продолжить в зарубежной клинике.

«Петрик 10 лет, он за эти два месяца столько увидел и почувствовал боли, что сердце разрывается, нам дала Испания ответ, а еще Берлин тоже готов взять на дальнейшее лечение», — рассказывает мама.

Родители надеются, что исследования там дадут более точную картину разновидности опухоли, поэтому и лечение будет проведено максимально точно.

«Нужно сделать расширенную гистологию, какая опухоль по агрессии, и сколько клеток борется, чтобы не было рецидива, потому что пока точный подтип не указан. Гистология нужна для дальнейшей правильной химиотерапии, поэтому мы хотим везти ребенка за границу. Ему 10 лет, я хочу, чтобы мой ребенок был жив и здоров», — говорит женщина.

Пока Петя проходит последние этапы лечения, которые нельзя прерывать, у родителей есть время на сбор необходимой суммы для уплаты зарубежным медикам. Сумма для их семьи непосильна, поэтому надежды только на чужих людей, которые откликнутся помочь.

«Клиника просит положить на счет сразу 100 тыс. евро, у нас таких денег нет, поэтому мы просим помощи, у всех небезразличных», — просит мама Петрика.

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