Маричка Падалко в синем бикини посветила кубиками пресса

Звезда отдыхает в Египте.

Ведущая ТСН Маричка Падалко вместе с семьей отправилась в отпуск.

В настоящее время звезда канала 1+1 наслаждается отдыхом в Египте. Об этом знаменитость рассказала на странице в Instagram. Падалко поделилась кадром, на котором стоит на фоне моря.

Маричка одета в бикини синего цвета, а ее пляжный наряд хорошо подчеркнул кубики пресса на животе.

Маричка Падалко в бикини / instagram.com/marichkapadalko

"Еще до последствий all-inclusive", — пошутила ведущая.

К слову, хоть звезда и намекнула, что набрала несколько лишних кило, впрочем, поклонники просто засыпали знаменитость комплиментами. Они уверены, что Маричка выглядит просто невероятно.

Маричка! Фантастически выглядишь! Вдохновляешь сбросить свой all-inclusive.

Очень хорошая! Пример и мотивация для многих!

И это мама троих детей, которая еженедельно делает тортики! Браво!

Читайте также: