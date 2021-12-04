Марічка Падалко у синьому бікіні посвітила кубиками пресу

Зірка відпочиває у Єгипті.

Ведуча ТСН Марічка Падалко разом з родиною вирушила у відпустку.

Наразі зірка каналу 1+1 насолоджується відпочинком у Єгипті. Про це знаменитість розповіла на сторінці в Instagram. Падалко поділилася кадром, на якому стоїть на тлі моря.

Марічка одягнена у бікіні синього кольору, а її пляжне вбрання добре підкреслило кубики пресу на животі.

Марічка Падалко у бікіні / instagram.com/marichkapadalko

"Ще до наслідків all-inclusive", - пожартувала ведуча.

До слова, хоч зірка й натякнула, що набрала декілька зайвих кіло, втім, прихильники просто засипали знаменитість компліментами. Вони впевнені, що Марічка має просто неймовірний вигляд.

Марічко! Фантастичний маєш вигляд! Надихаєш скинути свій all-inclusive.

Дуже гарна! Приклад і мотивація багатьом!

І це мама трьох дітей, яка щотижня робить тортики! Браво!

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