Кумедна Леся Нікітюк у бікіні похизувалася стрункими ніжками

Зірка відпочиває на острові Кабо-Верде.

Українська телеведуча Леся Нікітюк гайнула у відпустку.

Так, зірка відпочиває на острові Кабо-Верде. Як зізнається Леся, востаннє вона там було чотири року тому, коли знімалась в одному відомому туристичному шоу. Щоправда, раніше ведуча жила на безлюдному острові.

До слова, зірка милується неймовірними краєвидами та купається в Атлантичному океані. Не забула Леся потішити й своїх прихильників. Зокрема, вона опублікувала доволі кумедну світлину у своєму Instagram. На фото знаменитість постала у білому бікіні, сонцезахисних окулярах та з рушником на голові.

Леся Нікітюк у бікіні / instagram.com/lesia_nikituk

"Якщо хтось не знав, то я друга офіційно зареєстрована людина у світі, яка вміє ходити поверх води", - пожартувала Леся.

До речі, в зірки доволі струнка фігура. Так, у неї гарні та довгі ніжки, а також підтягнуті сіднички.

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