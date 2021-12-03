Ексдружина Кензова похвалилася чималим бюстом у рожевому бікіні

Dj Madonnа показала свої принади.

Колишня дружина артиста Олега Кензова – Dj Madonnа – показала нове гаряче фото.

У фотоблогу артистка, справжнє ім'я якої Наталія Ярмоленко, запостила світлину, на якій постала у рожевому бікіні. Екскохана виконавця млосно позувала на камеру, випнувши пишний бюст.

Dj Madonnа / instagram.com/_dj__madonna

У дописі діджейка поміркувала про погані новини, які слухала на телебаченні.

"У такий непростий час головне йти спокійно і не дозволяти новинам наповнювати себе тремтінням. Повірте, хорошого у світі більше, просто хороше мовчазне та цікаве небагатьом. Одна маленька бомба гримить на весь світ, а мільйон добрих справ та мільйон усмішок – беззвучні. P.S. Вчора мала необережність 5 хвилин послухати новини. І вкотре переконуюсь, що страх - це найсильніша зброя і, головне, невидима і за цю зброю навіть не посадять", – поділилася вона.

У відповідь підписники потішили Наталію компліментами: "Крута", "Красива", "Ви найкраща", "А мені ось цікаво, чи є ще дівчата такі гарні, з таким розумом і такою добротою?".

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