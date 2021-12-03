Экс-жена Кензова похвасталась немалым бюстом в розовом бикини

Dj Madonnа показала свои прелести.

Бывшая жена артиста Олега Кензова – Dj Madonna – показала новое горячее фото.

В фотоблоге артистка, настоящее имя которой Наталья Ярмоленко, застилала снимок, на котором предстала в розовом бикини. Экс-возлюбленная исполнителя томно позировала на камеру, выпятив пышный бюст.

Dj Мадонна / instagram.com/_dj__madonna

В посте диджейка подумала о плохих новостях, которые слушала на телевидении.

"В такое непростое время главное идти спокойно и не позволять новостям наполнять себя дрожью. Поверьте, хорошего в мире больше, просто хорошее молчаливое и интересное немногим. Одна маленькая бомба гремит на весь мир, а миллион добрых дел и миллион улыбок – беззвучны. P.S. Вчера имела неосторожность 5 минут послушать новости. И еще раз убеждаюсь, что страх — это самое сильное оружие и, главное, невидимое и за это оружие даже не посадят", — поделилась она.

В ответ подписчики порадовали Наталию комплиментами: "Крутая", "Красивая", "Вы самая лучшая", "А мне вот интересно, есть ли еще девушки такие красивые, с таким умом и такой добротой?".

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