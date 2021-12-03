Байден озвучил новым план противодействия коронавирусу

Президент США предложил учреждать семейные клиники.
Президент США Джо Байден объявил о новом плане противостояния коронавирусу.
Об этом пишет "Интерфакс".
Президент США предложил учреждать семейные клиники, где будет возможно не только сделать вакцину, но и пройти необходимое тестирование.
Также предусмотрены пополнение запасов антивирусных препаратов и подготовка групп на случай оказания необходимой помощи тому или иному штату. Прекращения работы федеральных структур и введения карантинов не предусматривается.
Байден также призвал избегать политизации ответа на пандемию. По его словам, совместный ответ на пандемию должен объединять, а не разъединять людей. Школы и предприятия будут работать зимой в обычном режиме, но путешественников ждут нововведения - так они должны будут пройти тестирование за день до планируемого выезда в США вне зависимости от того, вакцинированы они или нет. Однако никаких тестов или карантинов по прибытии в США не потребуется.
Обязательные правила использования медицинских масок в самолетах и общественном транспорте при этом продлено до 18 марта.
Напомним:
Штамм "Омикрон" обнаружили уже в 23 странах. ВОЗ прогнозирует, что это количество будет расти.
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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.