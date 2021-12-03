Байден озвучил новым план противодействия коронавирусу

Президент США предложил учреждать семейные клиники.

Президент США Джо Байден объявил о новом плане противостояния коронавирусу.

Об этом пишет "Интерфакс".

Президент США предложил учреждать семейные клиники, где будет возможно не только сделать вакцину, но и пройти необходимое тестирование.

Также предусмотрены пополнение запасов антивирусных препаратов и подготовка групп на случай оказания необходимой помощи тому или иному штату. Прекращения работы федеральных структур и введения карантинов не предусматривается.

Байден также призвал избегать политизации ответа на пандемию. По его словам, совместный ответ на пандемию должен объединять, а не разъединять людей. Школы и предприятия будут работать зимой в обычном режиме, но путешественников ждут нововведения - так они должны будут пройти тестирование за день до планируемого выезда в США вне зависимости от того, вакцинированы они или нет. Однако никаких тестов или карантинов по прибытии в США не потребуется.

Обязательные правила использования медицинских масок в самолетах и общественном транспорте при этом продлено до 18 марта.

Напомним:

Штамм "Омикрон" обнаружили уже в 23 странах. ВОЗ прогнозирует, что это количество будет расти.

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