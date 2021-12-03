Майдан не соберется вместе с "порохоботами" — Олесь Доний

Сторонникам Порошенко не простят то, что они называли других украинцев за "не то" голосование "малороссами" и "недоукраинцами".

Один из лидеров студенческой "революции на граните" 1990 года, общественный деятель Олесь Доний считает, что акции протеста, состоявшиеся 1 декабря в Киеве и которые с легкой президентской руки называют "государственным переворотом", не могут перерасти в новый Майдан.

Об этом он сказал 2 декабря в прямом эфире ток-шоу "Право на власть" на 1+1.

По его словам, так называемый "переворот" улицы, в котором больше всего проявили себя ультраправые и правые организации, ничем не угрожает властям.

Также он скептически оценил участие в протестной акции исполняющего обязанности президента Украины, председателя Верховной Рады в 2014 году Александра Турчинова, выступавшего на митинге. По его мнению, Турчинова компрометирует преступное бездействие при сдаче Крыма. "Кто будет с Турчиновым выступать вместе и с ним идти бок о бок?" – риторически спрашивает Доний.

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Нет шансов собрать Майдан, по его словам, у тех политических сил и организаций, которые поддерживают бывшего президента страны Петра Порошенко, поскольку они резко критиковали других украинцев за "не то" голосование, называя их "малороссами" и "недоукраинцами".

"Несколько тысяч человек. Но Майдан не соберется. Не соберутся люди вместе с "порохоботами", пока те не осознают, что они были неправы, что они оскорбляли других украинцев”, — считает Доний.

Почему протест ультраправых и правых организаций не сможет перерасти в "Майдан" - Олесь Доний

Напомним, на акциях протеста, которые проходили в центре Киева, обошлось без нарушений правопорядка.

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