Майдан не збереться разом з “порохоботами” — Олесь Доній

Прихильникам Порошенка не пробачать те, що вони називали інших українців за "не те" голосування "малоросами" та "недоукраїнцями".

Один з лідерів студентської “революції на граніті” 1990 року, громадський діяч Олесь Доній вважає, що акції протесту, які відбулися 1 грудня в Києві і які з легкої президентської руки називають "державним переворотом", не можуть перерости в новий Майдан.

Про це він сказав 2 грудня у прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" на 1+1.

За його словами, так званий "переворот" вулиці, в якому найбільше проявили себе ультраправі та праві організації, нічим не загрожує владі.

Так само він скептично оцінив участь в протестній акції виконувача обов’язків президента України, голови Верховної Ради у 2014 році Олександра Турчинова, який виступав на мітингу. На його думку, Турчинова компрометує злочинна бездіяльність при здачі Криму. “Хто буде з Турчиновим виступати разом і з ним йти пліч-о-пліч?” - риторично запитує Доній.

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Не мають шансів зібрати Майдан, за його словами, ті політичні сили та організації, які підтримують колишнього президента країни Петра Порошенка, оскільки вони надто різко критикували інших українців за "не те" голосування, називаючи їх "малоросами" та "недоукраїнцями".

“Кілька тисяч чоловік. Але Майдан не збереться. Не зберуться люди разом із "порохоботами", поки ті не усвідомлять, що вони були неправі, що вони ображали інших українців”, - вважає Доній.

Чому протест ультправих і правих організацій не зможе перерости у "Майдан" - Олесь Доній

Нагадаємо, на акціях протесту, які відбувалися у центрі Києва, обійшлося без порушень правопорядку.

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