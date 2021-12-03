ООН: світові ціни на продукти зростають четвертий місяць поспіль

А от ціни на м'ясо у світі зменшуються.
Світові ціни на їжу зростають четвертий місяць поспіль під впливом активного попиту на пшеницю та молочну продукцію.
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на ФАО – продовольчу та сільськогосподарську організацію ООН.
- У листопаді 2021 року індекс продовольчих цін становив 134,4 пункти, досягнувши найвищого рівня з червня 2011 року та на 1,2% перевищивши жовтневий показник. Значення цього індексу виявилося на 27,3% вищим за показник листопада 2020 року.
- Найбільше підвищення у листопаді продемонстрував індекс цін на молочну продукцію, що, у порівнянні з жовтнем, зріс на 3,4%.
- Світовий імпортний попит на вершкове масло та сухе молоко зберігався на високому рівні через прагнення покупців забезпечити постачання в очікуванні зниження пропозиції на ринках.
- Індекс цін на зернові культури у листопаді зріс відносно жовтня на 3,1%.
- Індекс цін на цукор у листопаді був на 1,4% вищим, ніж у жовтні, та майже на 40% перевищив рівень у листопаді 2020 року. Таке зростання було зумовлене підвищенням цін на етанол, проте його стримували великі обсяги постачання з Індії та сприятливі прогнози щодо експорту цукру з Таїланду.
- Водночас індекс цін на м’ясо зменшився на 0,9%, що стало четвертим поспіль місяцем зниження. Світові котирування свинини стали нижчими через скорочення закупівель Китаєм, ціни на баранину різко впали у зв'язку зі збільшенням експортного постачання з Австралії. Ціни на яловичину та м'ясо птиці загалом залишалися на стабільному рівні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні найближчим часом здорожчає хліб.
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