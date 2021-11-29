В Україні найближчим часом здорожчає хліб: наскільки виростуть ціни

Черед основних причин - зростання цін на пальне.

В Україні найближчим часом ціни на хліб зростуть на 10-15%.

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По це йшлося на нараді Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку на тему: "Цінова ситуація на ринку борошна та хліба в Україні", повідомляє "УНІАН".

"Можу констатувати, що від січня 2020 року до вересня 2021 ціни на хліб зросли, і таке зростання складає близько 35%", - сказала представниця Асоціації рітейлерів України Наталія Петрівська.

Серед причин такої цінової тенденції: зростання цін на пальне, мінеральні добрива, запчастини та на інші складові собівартості пшениці, що призведе до зміни вартості борошна, а врешті й хлібобулочних виробів, говорить директор Фінансово-економічного департаменту Мінагрополітики Баграта Ахіджанова.

Своєю чергою перший заступник міністра економіки Денис Кудін зазначив, що на вартість збіжжя в Україні впливають також і ціни на світовому ринку. "Оскільки Україна повністю інтегрована в продовольчі світові ринки, то динаміка цін на внутрішньому ринку буде відповідати динаміці світових біржових цін і ф’ючерсів на зерно", - сказав Кудін.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що перед новорічними святами в Україні здорожчають продукти. Експерти прогнозують, що ціни зростуть на 16-20%. Особливо здорожчання торкнеться овочів та м'яса.

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