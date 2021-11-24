В Україні здешевшала картопля: яка вартість

Втім, овочі "борщового набору" зросли у ціні.

На українських ринках і в магазинах подешевшала картопля.

Про це розповіли у Сніданку з 1+1.

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За даними експертів Українського клубу аграрного бізнесу, в листопаді вона подешевшала на 20%. Кілограм бульби в середньому коштує понад шість гривень.

Стрімке зниження ціни експерти пояснюють першими нічними заморозками. Виробники та продавці, які не мають своїх приміщень для зберігання картоплі, ризикують зіпсувати товар. Тому почали продавати її зі знижкою.

Своєю чергою, решта овочів "борщового набору" продовжують дорожчати. Найбільше коштують буряк, цибуля та морква.

Як повідомлялося, ціна на сало побила всі рекорди і воно тепер дорожче, аніж на відбірну свинину. Тримати худобу не вигідно і важко, свиноферм в аграрній країні не так багато і спеціалізуються вони на інших породах свиней.

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