В Україні розширили перелік препаратів для лікування коронавірусу

В Україні розширили перелік препаратів для лікування коронавірусу

Йдеться про "Молнупіравір" та "Ритонавір".

Кабінет міністрів розширив список медичних препаратів, які застосовують для лікування пацієнтів з коронавірусом.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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Йдеться про "Молнупіравір" та "Ритонавір". Їхнє використання затвердив Кабінет міністрів під час засідання 24 листопада.

"Це дозволить оперативно взаємодіяти та вести переговори зі світовими виробниками щодо постачання лікарських засобів з високою ефективністю, які знаходяться на фінальних стадіях дослідження", - повідомив очільник уряду.

Урядова постанова дозволить придбати препарати від COVID-19 "Молнупіравір" та PF-07321332/ритонавір у разі позитивних результатів їх клінічних випробувань та реєстрації препаратів у Сполучених Штатає чи Євросоюзі. До слова, в Україні клінічні випробування COVID-пігулок Pfizer та Merck розпочали 4 листопада.

Як повідомлялося, американська фармацевтична компанія Pfizer підписала угоду з Патентним пулом лікарських засобів ( MPP) . Це рішення дасть змогу іншим компаніям виробляти їхні експериментальні таблетки від COVID-19. Слід зауважити: Pfizer заявила, що її таблетка від COVID-19 запобігає госпіталізації та смерті на 90%.

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