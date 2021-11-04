Перша у світі: Британія схвалила таблетки від COVID-19

Перша у світі: Британія схвалила таблетки від COVID-19

Таблетки є розроблені американськими фармацевтичними компаніями.

Британія першою у світі схвалила застосування перших пігулок для лікування коронавірусної хвороби молнупіравір виробництва компанії Merck.

Про це повідомляє BBC.

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Міністр охорони здоров'я Саджид Джавід у заяві сказав, "с ьогодні історичний день для нашої країни, оскільки Великобританія стала першою країною у світі, яка схвалила противірусний препарат, який можна приймати вдома від Covid".

У клінічних випробуваннях таблетки знизили ризик госпіталізації або смерті приблизно вдвічі. За медичними показаннями, таблетку молнупіравір даватимуть двічі на день пацієнтам, у яких нещодавно діагностували COVID-19. Молнупіравір є розроблений американськими фармацевтичними компаніями Merck, Sharp and Dohme (MSD) і Ridgeback Biotherapeutics.

Клінічні випробування

Попередні клінічні випробування молнупіравіру на 775 пацієнтів, які нещодавно захворіли на Covid, виявили:

7,3% тих, хто отримував препарат, були госпіталізовані.

це порівняно з 14,1% пацієнтів, яким давали плацебо або фіктивні таблетки.

не було смертей у групі молнупіравіру, але вісім пацієнтів, яким у дослідженні давали плацебо, пізніше померли від Covid.

Крім Великобританії та США, угоду про купівлю уклали також Австралія, Сінгапур, Південна Корея.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) схвалила для екстреного використання індійську вакцину проти коронавірусу Covaxin від компанії Bharat Biotech.

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