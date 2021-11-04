Первая в мире: Великобритания одобрила таблетки от COVID-19

Первая в мире: Великобритания одобрила таблетки от COVID-19

Таблетки разработаны американскими фармацевтическими компаниями.

Британия первой в мире одобрила применение первых таблеток для лечения коронавирусной болезни молнупиравир производства компании Merck.

Об этом сообщает BBC.

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Министр здравоохранения Саджид Джавид в заявлении сказал, "сегодня исторический день для нашей страны, поскольку Великобритания стала первой страной в мире, одобрившей противовирусный препарат, который можно принимать дома от Covid".

В клинических испытаниях таблетки снизили риск госпитализации или смерти примерно вдвое. По медицинским показаниям, таблетку молнупиравира будут давать дважды в день пациентам, у которых недавно диагностировали COVID-19. Молнупиравир разработан американскими фармацевтическими компаниями Merck, Sharp and Dohme (MSD) и Ridgeback Biotherapeutics.

Клинические испытания

Предварительные клинические испытания молнупиравира на 775 пациентов, недавно заболевших Covid, выявили:

7,3% получавших препарат были госпитализированы.

это по сравнению с 14,1% пациентов, которым давали плацебо или фиктивные таблетки.

не было смертей в группе молнупиравира, но восемь пациентов, которым в исследовании давали плацебо, позже умерли от Covid.

Помимо Великобритании и США, соглашение о покупке заключили также Австралия, Сингапур, Южная Корея.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила для экстренного использования индийскую вакцину против коронавируса Covaxin от компании Bharat Biotech.

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