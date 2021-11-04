В ВОЗ предостерегают: Европа снова становится эпицентром пандемии коронавируса

По словам Клюге, текущие темпы передачи вируса в 53 странах Европейского региона вызывают серьезную озабоченность.

Заболеваемость COVID-19 в европейских странах приближается к рекордным показателям, что усиливается более передаваемым вариантом "Дельта".

Об этом заявил директор европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге, сообщает Reuters.

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"Мы снова в эпицентре", — отметил он и уточнил, что рост заболеваемости связан с недостаточным охватом вакцинацией, а также ослаблением мер общественного здравоохранения и социальных мер.

По его словам, показатели госпитализации выше именно в странах с более низким уровнем вакцинации. Заболеваемость в Европе растет почти шесть недель подряд. На данный момент в сутки выявляют около 250 000 случаев и 3 600 летальных исходов.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Напомним:

Всемирная организация здравоохранения подсчитала более пяти миллионов умерших от последствий COVID-19 с момента наблюдения за распространением пандемии. В мире зарегистрировано более 246,9 миллионов подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

с момента наблюдения за распространением пандемии. В мире зарегистрировано более 246,9 миллионов подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Также генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус призвал мир извлечь уроки из пандемии коронавируса и готовиться к новой. Появление на Земле еще одного вируса, распространение которого будет невозможно сдержать, бесспорно с точки зрения биологии.

Новости мира: в ВОЗ озвучили предполагаемую дату завершения пандемии коронавируса

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