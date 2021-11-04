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У ВООЗ застерігають: Європа знову стає епіцентром пандемії коронавірусу

У ВООЗ застерігають: Європа знову стає епіцентром пандемії коронавірусу

Associated Press

За словами Клюге, Поточні темпи передавання вірусу в 53 країнах Європейського регіону викликають серйозну заклопотаність.

Захворюваність на COVID-19 в європейських країнах наближається до рекордних показників, що посилюється більш переданим варіантом "Дельта".

Про це заявив директор європейського бюро ВООЗ Ханс Клюге, повідомляє Reuters.

"Ми знову в епіцентрі", - зазначив він і уточнив, що зростання захворюваності пов'язане з недостатнім охопленням вакцинацією, а також ослабленням заходів громадської охорони здоров'я та соціальних заходів.

За його словами, показники госпіталізації вищі саме в країнах з нижчим рівнем вакцинації. Захворюваність в Європі зростає майже шість тижнів поспіль. Наразі за добу виявляють близько 250 000 випадків і 3 600 летальних випадків.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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