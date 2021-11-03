ВООЗ схвалила нову вакцину проти COVID-19: що відомо про препарат

Дослідження показали ефективність Covaxin на рівні 78%.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) схвалила для екстреного використання індійську вакцину проти коронавірусу Covaxin від компанії Bharat Biotech. Це уже восьмий препарат, який дозволили використовувати для щеплення населення.

Про це ВООЗ повідомили на сторінці у Twitter.

Технічна консультативна група, скликана ВООЗ, визначила, що вакцина Covaxin відповідає стандартам ВООЗ щодо захисту від COVID19. За висновками експертів, індійська вакцина безпечна для використання, але не усіх груп населення. У ВООЗ визнають, що поки що недостатньо даних, щоб оцінити ефективність та безпечність цієї вакцини для вагітних. С тратегічна консультативна група експертів ВООЗ з імунізації (SAGE) рекомендує використовувати цю вакцину в двох дозах з інтервалом між прийомами в чотири тижні для всіх вікових груп від 18 років, виключення становлять вагітні жінки. Дослідження показали ефективність Covaxin на рівні 78%. Науковці стверджують, що препарат підходить для країн з низьким і середнім рівнем доходу через легкість зберігання. Зазначимо, до цього ВООЗ уже схвалила вакцини:

Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Covishield, Johnson & Johnson, Sinopharm, Coronavac.

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