Чи впливає вакцина від коронавірусу на чоловічу потенцію: лікарка відповіла

Чи впливає вакцина від коронавірусу на чоловічу потенцію: лікарка відповіла

Також лікарка розповіла, чи призводить вакцина від коронавірусу до безпліддя і чи змінює вона ДНК людини.

Вакцини проти коронавірусу не впливають на чоловічу потенцію, а також не спричиняють безпліддя у жінок.

Про це заявила сімейна лікарка з Мелітополя, заступник медичного директора КНП Центр первинної медико-санітарної допомоги Ольга Єндовицька, пише "Риа Мелитополь".

"Усі вакцини, які використовуються у боротьбі з коронавірусними інфекціями, не містять живих частинок. Тому вони не змінюють ДНК, не впливають на потенцію та не призводять до безпліддя. Вакцина мРНК працює внутрішньоклітинно. Але в ядро ​​клітини вони не потрапляють, тому впливати на геном вони не можуть", - пояснила лікарка.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua. Нагадаємо, раніше лікар Тарас Жиравецький назвав найбільшу помилку вакцинованих.

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