Це віртуальні речі: українцям пояснили, чому щеплення проти COVID-19 не викликають безпліддя

Це віртуальні речі: українцям пояснили, чому щеплення проти COVID-19 не викликають безпліддя

Також вакцинація проти COVID-19 не впливає на ДНК.

Вакцинація проти коронавірусу може зберегти життя людей, але фейки про щеплення часто відлякують українців від імунізації. Утім, ці фейки не мають жодного наукового доказу, а вакцини, які застосовують в Україні, добре вивчені науковцями і експертами й тих ефектів, якими людей лякають, не викликають.

Про це заявив головний санлікар Ігор Кузін.

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"Вакцини є ефективними, і це доказова медицина, про це є дослідження. Тому не довіряйте фейку, чи якимось групам, які прочитали про якісь віртуальні речі, що вакцина викликає або безпліддя, або впливає на вашу ДНК", - наголосив головний санлікар.

За його словами, зараз 8 із 10 людей, які помирають від коронавірусу, це люди похилого віку. Тому головний санлікар наголосив на важливості вакцинації і захисту кожного літнього українця.

Головний санлікар додав, що в жодному разі носіння масок та дистанції між людьми не повинні ігноруватися.

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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Зауважимо, що в Україні все більше людей хворіє на коронавірус, і щоденні цифри вкрай невтішні. Та якщо раніше більшість переносили COVID-19 у легшій формі, наразі лікарні переповнені, а деякі вже просто відмовляються приймати пацієнтів через відсутність місць. Якщо раптом ви ще не вакцинувалися чи сумніваєтеся, чому необхідно зробити щеплення проти COVID-19, читайте тут.

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