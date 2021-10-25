"Реанімація - це конвеєр для трупів": чому треба вакцинуватися проти COVID-19

"Реанімація - це конвеєр для трупів": чому треба вакцинуватися проти COVID-19

Україна через коронавірус на межі колапсу.

В Україні все більше людей хворіє на коронавірус і щоденні цифри вкрай невтішні. Та, якщо раніше більшість переносили COVID-19 у легшій формі, наразі лікарні переповнені, а деякі вже просто відмовляються приймати пацієнтів через відсутність місць.

«У Хмельницькому біля міської лікарні вишикувалася черга зі швидких з хворими на коронавірус», «Місця в лікарнях Херсона переповнені, а пацієнтів з COVID-19 везуть до сусідніх міст», «У Харкові пацієнтів з низькою сатурацією відмовляються шпиталізувати», «Місць немає, швидка їде по 4-5 годин»: волонтерка з Одеси розповіла про критичну ситуацію з коронавірусом» - і це далеко не повна характеристика того, що насправді відбувається в регіонах з СOVID-19.

Завдяки стрімкому прогресу науки і техніки людство отримало такі бажані вакцини проти коронавірусу, яких ми всі чекали, як "світла в кінці тунелю". Адже, за даними ВООЗ, саме вакцинація - це простий, безпечний та ефективний спосіб захисту від коронавірусу, оскільки вона активізує природний захист організму, щоб протистояти інфекції та зміцнити імунну систему.

Якщо раптом ви ще не вакцинувалися чи сумніваєтеся, розповідаємо, чому необхідно зробити щеплення проти COVID-19.

Переваги щеплення

Вакцини проти COVID-19 є дуже ефективними, адже вони можуть вберегти від потрапляння до реанімації і смерті. Скептики і антивакцинатори активно пропагують ідею, що є випадки, коли і після повного курсу імунізації люди можуть заражатися й інфікувати інших. Але, наголосимо, що наразі немає жодної вакцини, яка б забезпечувала 100% рівень захисту від хвороби.

Навіщо ж тоді щеплення, запитаєте ви. По-перше , в Україні активно циркулює небезпечний штам коронавірусу під назвою "Дельта", який поширюється значно швидше, аніж попередня форма вірусу, і викликає вкрай важкий перебіг захворювання, зокрема, у невакцинованих людей. Натомість вакцинація:

зменшує ризик зараження людини COVID-19, включаючи "Дельта"-штам; є високоефективною у запобіганні госпіталізації та смерті, у тому числі проти "Дельти"; повністю вакциновані люди, у разі зараження, попередньо, заразні протягом коротшого періоду.

Так, лікарка-неврологиня Волинської обласної клінічної лікарні Наталія Бобрик в коментарі ТСН.ua пояснила, що щеплення дає можливість людині уникнути клінічних проявів коронавірусу або значно полегшити перебіг хвороби. Також вакцинація гарантує безпеку не тільки щепленій людині, а й оточуючим особам.

"Наприклад, діти, яких в Україні наразі не вакцинують, або члени родини, які мають протипокази до вакцинації (таких людей насправді дуже маленька кількість) будуть у більшій безпеці, якщо інші члени сім’ї будуть вакцинованими", - сказала лікарка Наталія Бобрик.

По-друге , вакцинація - важливий крок у наших зусиллях повернутися до звичного способу життя. Зокрема, Університет охорони здоров’я Міссурі вказує на дані, що у вакцинованих людей, які можуть бути інфіковані COVID-19 , в носі та роті менше вірусних частинок, і вони рідше передають його іншим. Цей висновок важливий, оскільки свідчить, що вакцинація не тільки захищає вас, але й обмежує поширення вірусу на близьких та друзів.

"Щойно це буде зроблено, ми зможемо знову створити нормальне суспільство. Ми можемо насолоджуватися повсякденним життям, сімейними подіями, роботою та школою без дистанції, без масок і без страху. Ми знову будемо насолоджуватися регулярними поїздками магазинами, вечерею та сімейним відпочинком без постійних турбот про наслідки. Ми можемо мати справжні святкові заходи замість віртуальних. Все дуже просто: ми повернемо своє життя", - каже доктор медичних наук, професор медицини з Університету Алабами в Бірмінгемі Майкл Сааг.

Водночас, наразі трапляються випадки зараження на COVID-19 після вакцинації через відсутність колективного імунітету. А відтак, як сказала неврологиня Наталія Бобрик, невакциновані піддають ризику не тільки себе, а й тих, хто отримав щеплення.

У цьому контексті вона висловила думку, що, за прикладом інших розвинутих держав, в Україні теж потрібно ввести жорсткі обмеження щодо тих, хто відмовляється від щеплення. За її словами, якщо заборонити невакцинованим відвідувати, наприклад, магазини чи ходити на роботу, це значно зменшить їхні контакти і таким чином вони не зможуть заразити інших людей.

"Більшість людей розглядає вакцинацію лише в контексті свого власного здоров’я, а варто дивитись на це ширше, ваша вакцинація – це здоров’я ваших батьків, дітей, навколишніх, це ваша прогресивність у поглядах, ваша громадянська відповідальність та позиція, ваша внесок у майбутнє, турбота про здоров’я поколінь", - пояснила вона.

Водночас епідеміологиня Національної експертної групи з інфекційного контролю (NEGIC) Катерина Сояк в ексклюзивному коментарі ТСН.ua пояснила, що сподіватись на припинення циркуляції вірусу можна за високих показників вакцинації. А тієї кількості вакцинованих, яка є в Україні наразі, на жаль, недостатньо для того, щоб говорити про колективний імунітет.

"Загалом, це не коригує жодним чином ситуацію і не допомагає нам в цій хвилі COVID-19. Тобто, якби ми раніше вакцинували більшу кількість людей, можливо, це б якось покращило ситуацію. З таким відсотком вакцинації - це дуже мало, щоб віддавати таку колективну відповідь", - висловилася вона.

По-третє , вакцинація проти COVID-19 є більш безпечним способом формування імунітету, аніж перенесення хвороби і набуття природного імунітету. Вакцинація викликає реакцію антитіл, щоб ви були захищені, не відчуваючи хвороби.

Натомість COVID-19 може спричинити серйозні, небезпечні для життя ускладнення. Варто розуміти, що ризик важкої хвороби та смерті від наслідків коронавірусу значно перевищує будь-які переваги природного імунітету.

Серед інших серйозних наслідків коронавірусу:

ниркова недостатність;

ураження серця, легенів і мозку;

тромбоз і проблеми з судинами;

важка дихальна недостатність;

депресія, тривожність;

занепад сил, відсутність настрою;

погіршення пам'яті;

тривалий біль в грудях або м'язах;

втрата нюху і смаку.

Так, за словами лікарки Наталії Бобрик, нова хвиля пандемії коронавірусу відрізняється тим, що хвороба стала агресивнішою. Наприклад, почастішали випадки рецидивуючого тромбозу судин, в результаті медикам доводиться робити ампутації кінцівок. Також побільшало випадків, коли клінічним проявом інфекції є психомоторне збудження або виражений головний біль. Останній же може симулювати симптоми менінгіту.

"Натомість, ризики отримати ускладнення від вакцинації дуже низькі. Наприклад, ризик отримати травму у побуті чи ДТП, чи з’їсти неякісний продукти значно вищі. Однак, люди ж не відмовляються від транспортного сполучення чи харчування", - наголосила Наталії Бобрик.

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По-четверте , вакцинація вагітних зменшує ризик ускладнень, у разі зараження. Останні дані вказують на те, що порівняно з безсимптомними пацієнтами тяжкі породіллі мали більший ризик кесаревого розтину, передчасних пологів, гіпертонічних розладів вагітності та післяпологової кровотечі.

А, за словами медичної експертки ЮНІСЕФ Катерини Булавінової, саме вагітні жінки є надвисокою групою ризику щодо "ковіду". "У разі зараження серйозним, важким коронавірусом, у них падає рівень кисню в крові і у більшості випадків вони помирають від задухи у повній тямі. Тому що легені уражаються двома шляхами: або прямою дією вірусу COVID-19 або ще за рахунок тромбозу, який буває не лише в легенях, але і в інших органах і системах. Це дуже страшна смерть і нікому не побажаєш такого страшного випробування", - заявила спеціалістка. Детально про те, чи є ризики вакцини проти COVID-19 для вагітних і плоду, що радять експерти і до яких ускладнень коронавірус може призвести у невакцинованої породіллі, ви можете прочитати у нашому матеріалі за цим посилання. Міністерство охорони здоров’я України

Які переваги у вакцинованих

Вже після того, як ви отримаєте перше щеплення, ваш організм починає виробляти антитіла до коронавірусу. Саме вони допомагають імунній системі боротися з вірусом, якщо ви випадково піддаєтесь впливу, тому це зменшує ваші шанси захворіти на COVID-19. Але повністю імунізованою людина є лише через 2 тижні після другої дози вакцини, коли у неї формується стійкий імунітет і вона отримує вищі шанси не підхопити COVID-19.

Так, після повного курсу вакцинації проти COVID-19, українцям, зокрема, з "червоних" зон, надається чимало переваг. Для вакцинованих відновлюються заходи, які були звичними до пандемії, але через COVID-19 їх довелося обмежити. Наприклад, якщо ви мешкаєте у "червоному" регіоні, але маєте повний курс щеплення, то можете:

відвідувати ТЦ і дитячі кімнати та розважальні зони для дітей

відвідувати театри, музеї, кінотеатри

ходити до спортзалу чи басейну

ходити до барів, ресторанів і кафе

подорожувати "Укрзалізницею" і користуватися пасажирським транспортом, аби їздити між регіонами

не проходити самоізоляцію, якщо перетинаєте кордон

Коронавірус_інфо

Проте, слід наголосити, що повністю вакциновані люди теж повинні носити маску в громадських приміщеннях і дотримуватися соціальної дистанції, передусім, щоб не наражати на небезпеку інших, зокрема тих, хто перебуває у групі ризику і може не справитися з коронавірусом.

Перебіг коронавірусу у невакцинованих/вакцинованих

У невакцинованих людей протікає захворювання важче: майже 98% тих, у кого важкий перебіг захворювання, це населення без щеплення.

Аби донести людям всі жахи реанімаційних відділеннях і того, що коїться з невакцинованими, у разі зараження коронавірусом, лікар-інтерн-рентгенолог Черкаської обласної лікарні та Олександрівської клінічної лікарні м. Києва Михайло Сидоренко опублікував емоційний пост у Instagram, у якому описав, страшні муки пацієнтів у важкому стані, як вони "божеволіють" від низької сатурації, зривають кисневу маску, намагаються встати, після чого санітарки прив'язують руки і ноги до ліжка, але зрештою попри спроби лікарів реанімувати, помирають, бо "шансу майже не буде".

"Шанс вийти з інфекційної реанімації живим зараз становить 50/50, шанс залишитись живим після інтубації і ШВЛ майже нульовий. Це не офіційна статистика, це мої особисті підрахунки складені за місяць... Місця в реанімації завжди для вас будуть, лікарню вже не можливо перевантажити. Бо на одного пацієнта, який надходить, завжди знайдеться труп. Ліжко не встигає охолонути від попереднього пацієнта, це просто конвеєр для трупів", - зауважив він.

Далі інтерн розповідає, як померлих від наслідків коронавірусу у чорному поліетиленовому мішку, вивозять в коридор, і повідомляють рідним сумну звістку. Михайло Сидоренко зауважив, що це дуже важкий момент для близьких, але завдяки вакцинації цього можна уникнути.

"Буквально через секунду в коридорі стоятиме страшенний крик. Ви не уявляєте, наскільки це явище вкарбовується в пам'ять, це неймовірно скажений крик", - підсумував лікар-інтерн-рентгенолог.

Як вакцинуватися проти COVID-19 і не заразитися в черзі: поради епідеміологині

У цьому контексті лікарка Наталія Бобрик нагадала, що вакцини захищають на 70% від ризику заразитись хворобою та на 100% від лікування у реанімації і від летального випадку. Тобто, ризик летального випадку у вакцинованої людини близький до нуля.

"Натомість, ризики отримати ускладнення від вакцинації дуже низькі. У світі вакциновано мільйони людей, в деяких країнах більше 80 % населення двома дозами, дані про небажані явища мають поодинокий характер", - заспокоює фахівчиня.

Чи треба вакцинуватися тим, хто перехворів

Вакцинуватися, за даними багатьох українських, світових спеціалістів і Центру з контролю та профілактики захворювань (CDC), необхідно незалежно від того, чи ви вже хворіли на COVID-19. Немає точних даних, які б вказували, наскільки довго після перенесеного коронавірусу, людину захищають антитіла. Тобто навіть, якщо ви нещодавно одужали, не має гарантії, що не захворієте знову найближчим часом.

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Єдине - не можна вакцинуватися безпосередньо під час хвороби на коронавірус. Після того, як минуть всі симптоми гострої хвороби, чекати шість місяців не потрібно. Можна одразу прийти до свого сімейного лікаря і отримати щеплення. Рішення про відтермінування щеплення на пів року було ухвалене в Україні на початку вакцинальної кампанії, коли був обмежений доступ до вакцини, наразі ця рекомендація не актуальна.

Наразі з’являються все більше даних того, що люди отримують кращий захист шляхом вакцинації у порівнянні з тим, хто переніс COVID-19. Одне з досліджень показало, що невакциновані з COVID-19 мають удвічі більший ризик захворіти повторно, аніж повністю вакциновані.

Таку ж думку висловила і епідеміологиня Національної експертної групи з інфекційного контролю (NEGIC) Катерина Сояк, яка наголосила, що тим, хто перехворів обов'язково треба вакцинуватися і перенесений COVID-19 не є протипоказом для проведення вакцинації.

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"Можна, наприклад, почекати пів року. Оскільки, в принципі, організм має свої антитіла після перенесеного захворювання. Але у будь-якому випадку навіть рівень антитіл не завжди корелюється з тим, що ми можемо захворіти чи не захворіти COVID-19. Вакцинація дещо іншим механізмом виробляєм в організмі імунітет. І в будь-якому випадку вона актуальна, бо свого імунітету може бути недостатньо, або він може бути не такий тривалий, як би нам хотілося", - пояснила епідеміологиня.

А лікарка Наталія Бобрик додала, що вакцинуватися тим, хто перехворів так само необхідно, оскільки природній імунітет, який сформувався внаслідок хвороби, є не постійним, не стійким, є змінним по тривалості у різних людей.

"Користь від вакцинації для тих, хто перехворів, полягає втому, що подовжується період, коли людина є стійкою до інфекції, також ця людина стає ще однією частинкою, яка формує колективний імунітет. Важливо, що вакцини, які використовуються в Україні показали свою ефективність за коронавірусної інфекції, викликаної різними штамами. У разі формування природного імунітету людина може залишатись чутливою до іншого штаму вірусу", - підсумувала вона.

Навіщо вакцинуватись молоді

В Україні нова хвиля коронавірусу відрізняється тим, що хвороба все частіше уражає людей молодого віку і дітей. Через активну циркуляцію штаму "Дельта" хвороба у молоді може мати злоякісний блискавичний перебіг і навіть молодий організм може отримати важкий перебіг і зіткнутися з тяжкими наслідками після хвороби.

Зокрема, лікарка-неврологиня Наталія Бобрик перерахувала, як коронавірус може вплинути на молодь і який слід залишити після себе:

ураження нервової системи

психомоторне збудження

виражений головний біль

симптоми менінгіту

рецидивуючий тромбоз судин і як наслідок ампутація нижніж кінцівок

міокардит (запалення серцевого м’яза)

"Усі ці стани можуть призвести до стійкої інвалідизації або стати фатальними. Спрогнозувати, який буде перебіг "ковіду" неможливо. На жаль, молодий вік і відсутність супутніх захворювань, не завжди гарантують нам легкий перебіг", - сказала неврологиня.

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Своєю чергою, епідеміологиня Катерина Сояк влучно зауважила, що хоч у молодого організму, ніби як менші ризики отримати важкий перебіг, вони все одно є. І оскільки ці ризики присутні, їх бажано уникнути за допомогою вакцинації.

"Тому в будь-якому випадку вакцинація - це доказовий метод профілактики. Так, можна сподіватися на випадок, але навіщо піддаватися додатковим ризикам, якщо можна просто провести вакцинацію", - констатувала вона.

Чому важливо вакцинуватися літнім людям

Вакцинуватися проти коронавірусу літнім людям важливо, адже у більшості з віком з’являються супутні захворювання, які значно ускладнюють перебіг "ковіду". За даними лікарки Наталії Бобрик, для людей похилого віку є характерним те, що за наявності коронавірусу, починають декомпенсовуватись усі інші хронічні захворювання.

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"Органи, які і так працювали протягом довгого часу на межі, починають відмовляти. Так, наприклад, у діабетиків може з’явитись ниркова недостатність, у гіпертоніків нарости серцева недостатність, з’явитись напади стенокардії і т.д", - пояснила неврологиня.

Чи можна вакцинуватися людям з аутоімунними захворюваннями

Людині, яка має аутоімунне захворювання, вакцинуватися проти коронавірусу можна, каже епідеміологиня Катерина Сояк. Єдине - у разі такої хвороби не так інтенсивно формуються імунітет від вакцинації.

"У цілому, це знову ж таки, не є 100% протипоказання до вакцинації. Бо для такої людини з імунним захворюванням захворіти на коронавірус іноді може бути значно гірше, може привести до більш серйозних наслідків, чим вакцинація", - сказала Катерина Сояк і відзначила необхідність консультації лікаря, за будь-якого системного захворювання, перед щепленням.

Чому вакцинація важлива

Відтоді, як з’явилися вакцини, такі хвороби, як віспа, поліомієліт та правець, які вбивали мільйони людей, суспільству вдалося взяти під контроль і нині вони зустрічаються дуже рідко. Інші захворювання, такі як кір та дифтерія, від моменту появи вакцин зменшилися до 99,9%.

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Однак, якщо припинити вакцинацію, інфекційні хвороби можуть знову дуже швидко поширитися. А тому ВООЗ називає розмірковування щодо вакцинації однією з найбільших загроз для здоров'я у світі.

Окрім того, вакцинація допомагає досягнути колективного імунітету, що, відповідно, уповільнює або зупиняє поширення захворювання. Іншими словами, якщо ви робите щеплення, допомагаєте знищити хворобу, яка, в протилежному випадку, може поширювати і в майбутньому.

Чи безпечні вакцини

Варто зауважити, що суспільством досі шириться невірна думка про те, що вакцини експериментальними. Це не правда. Вони пройшли всі необхідні етапи клінічних випробувань. Попри те, що їх розробили у досить короткий час, моніторинг показав, що ці вакцини безпечні та ефективні.

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Кому не можна вакцинуватися

Тих, кому дійсно не можна зробити щеплення, дуже мало людей. Як правило, вакцини протипоказані тільки для:

людей, які мали серйозну алергічну реакцію (анафілаксію) на попередню дозу вакцини

людей, які мали серйозну алергічну реакцію на інгредієнти вакцини

Якщо ви не впевнені, чи можна вакцинувати вас чи вашу дитину, зверніться до лікаря, медсестри, аби отримати достовірне пояснення щодо процедури.

Отже, серед підстав зробити щеплення проти коронавірусу вже зараз:

Вакцинація дає нам можливість бути живими і здоровими, адже знижує ризик зараження, Вакцинація дає нам можливість бути вільними, Вакцина допоможе відновити стосунки з друзями та родиною, Вакцинація вбереже здоров'я і вагітної, і плода, Вакцинація наближає нас до колективного імунітету і моменту, коли можна буде зняти маски і тотальні обмеження, Вакцини проти коронавірусу безпечні і мають наукове підтвердження цього, Вакцинація дозволить стати впевненим у завтрішньому дні і позбавить страху заразитися, Якщо ви не вакцинуєтеся і захворієте, ваші діти, батьки чи онуки також можуть опинитися в групі ризику.

Вакцинація проти COVID-19 зменшить поширення вірусу і збільшить наші шанси на повернення до допандемічного життя із обіймами і усмішками на обличчях замість масок.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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