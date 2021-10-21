Як вакцинуватися проти COVID-19 і не заразитися в черзі: поради епідеміологині

Як вакцинуватися проти COVID-19 і не заразитися в черзі: поради епідеміологині

Українцям слід уникати переповнених пунктів вакцинації.

В Україні із введенням "червоних" зон люди масово ринули до пунктів щеплення, аби імунізуватися. У зв'язку з цим, у багатьох пунктах вакцинації спостерігаються довжелезні черги, в яких підвищуються ризики підхопити коронавірус.

Як не заразитися під час вакцинації в ексклюзивному коментарі ТСН.ua розповіла епідеміологиня Національної експертної групи з інфекційного контролю (NEGIC) Катерина Сояк.

"Щоб не захворіти під час вакцинації, звичайно, повинні діяти ті ж правила, які ми вже багато разів чули. Це соціальна дистанція, носіння маски, гігієна рук і кашлю. Я думаю, що кожен для себе може такі правила встановити", - радить Катерина Сояк.

Крім того, спеціалістка радить почекати своєї черги на вулиці і постаратися не йти до тих приміщень, які дуже переповнені людьми.

Новини України: до пунктів вакцинації вишикувалися довжелезні черги охочих щепитися

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