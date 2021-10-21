Как вакцинироваться против COVID-19 и не заразиться в очереди: советы эпидемиолога

Как вакцинироваться против COVID-19 и не заразиться в очереди: советы эпидемиолога

Украинцам следует избегать переполненных пунктов вакцинации.

В Украине с введением "красных" зон люди массово хлынули к пунктам прививки, чтобы иммунизироваться. В связи с этим, во многих пунктах вакцинации наблюдаются длинные очереди, в которых повышаются риски подхватить коронавирус.

Как не заразиться во время вакцинации в эксклюзивном комментарии ТСН.ua рассказала эпидемиолог Национальной экспертной группы по инфекционному контролю (NEGIC) Екатерина Сояк.

"Чтобы не заболеть во время вакцинации, конечно, должны действовать те же правила, которые мы уже много раз слышали. Это социальная дистанция, ношение маски, гигиена рук и кашля. Я думаю, что каждый для себя может такие правила установить", — советует Екатерина Сояк.

Кроме того, специалистка советует подождать своей очереди на улице и постараться не идти в те помещения, которые очень переполнены людьми.

Новости Украины: в пункты вакцинации выстроились длинные очереди желающих привиться

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