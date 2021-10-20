Развенчиваем мифы о вакцинации за 5 минут: ответы на главные вопросы

Научных доказательств того, что вакцинация против COVID-19 приводит к бесплодию, место укола притягивает металлические предметы, а к привитой человеку можно подключиться через Bluetooth — нет.

С начала вакцинации в Украине вокруг прививок против коронаврируса начали разрастаться фейки и дезинформация. Из-за влияния этих мифов в Украине ежедневно умирает немало невакцинированных людей.

В специальном материале ТСН развенчиваем самые популярные из них.

После вакцины от COVID-19 человек становится носителем инфекции

Ни одна из одобренных к применению в Украине вакцин не содержит "живой" вирус COVID-19. То есть после прививки человек не становится носителем инфекции, не "выделяет вирус" и не может заразить им других. Действительно, после вакцинации у человека может повыситься температура или даже появиться лихорадка. Однако это не является признаком заражения — наоборот того, что иммунная система учится распознавать вирус.

Прививка ослабляет иммунную систему

Вакцинация от COVID-19 не способна ослабить иммунитет человека. На самом деле она учит организм бороться с патогеном без необходимости прямой "встречи" с вирусом. Более того, почти 95% госпитализированных с COVID-19 украинцев не имели никакой дозы вакцины.

мРНК-вакцина от коронавируса изменяет ДНК

В составе вакцин нет специальных ферментов, способных влиять на ДНК (как, например, у ВИЧ). И работают они не с ядром клеток, а с рибосомами, которые производят белок. мРНК попадает в цитоплазму клетки через вакцину и "дает инструкции" рибосомам о создании белков, из которых формируются шипы вируса SARS-CoV-2. Как только клетки организма смогут выработать эти белки, иммунная система научится их распознавать и атаковать. То есть РНК-компонент не взаимодействует с геномом человека, поэтому просто не способен изменять его

Вакцинация от коронавируса — это чипирование людей с целью превращения в биороботов

Нет, после вакцинации люди не начинают "раздавать" Wi-Fi или 5G, место укола не создает электромагнитное поле и не начинает притягивать металл, а к привитому человека нельзя подключиться через Bluetooth. Вакцинация — это единственный эффективный способ преодоления пандемии COVID-19, а не заговор фармкорпораций или эксперименты Билла Гейтса.

Беременным женщинам нельзя вакцинироваться против СOVID-19

Беременные женщины — сверхвысокая группа риска "ковида". Беременная женщина должна быть вакцинированы на любом сроке беременности и защищена от коронавируса. Инактивированной вакциной во всех странах вакцинируют беременных женщин с высоким охватом, существует достаточно данных по мРНК вакцинах о том, что никаких проблем от них нет ни для женщины, ни для ребенка. По другим вакцин тоже есть такие данные.

Вакцины против СOVID-19 недостаточно исследованы

Почти вся Канада, все США вакцинировались против коронавируса. Это большая территория с огромным количеством людей. Сейчас этими же вакцинами люди получают третью уже дозу. То есть, уже есть стратегия, например, во Франции третья доза всем, кто старше 65 лет, в Израиле — вообще всему населению. Поскольку клинические испытания - это всегда определенное количество добровольцев, а тут готовый продукт получили миллионы и миллионы людей, можно с уверенностью утверждать, что клинических испытаний достаточно.

Вакцинация может привести к бесплодию

Понятие бесплодия достаточно широко. То есть, люди могут не иметь детей по очень многим причинам и не на одну из них вакцина ни биологически, ни каким-то другим образом повлиять не может. Все страны с развитой экономикой вакцинируют детей от 12 лет. Получили эту вакцину миллионы взрослых людей детородного возраста, в том числе и молодежи. Все безопасно, хорошо переносится, вакцины эффективны.

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