Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 24 октября

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 24 октября

За последние сутки количество больных выросло более чем на 20 тысяч.

В Украине по состоянию на утро 24 октября зафиксировано 20 791 новых подтвержденных случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 386 человек, еще 6 081 человек выздоровели.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Так, среди новых подтвержденных случаев коронавируса 1 533 детей и 237 медработников. Также за минувшие сутки в больницы госпитализировали 5 924 человека.

Как вакцинироваться против COVID-19 и не заразиться в очереди: советы эпидемиолога

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (2211), Львовской (1509), Харьковской (1508), Одесской (1403) и Донецкой (1380) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев — 998 случаев;

Винницкая область — 422 случая;

Волынская область — 395 случаев;

Днепропетровская область — 2211 случаев;

Донецкая область — 1380 случаев;

Житомирская область — 950 случаев;

Закарпатская область — 211 случаев;

Запорожская область — 1060 случаев;

Ивано-Франковская область — 737 случаев;

Киевская область — 880 случаев;

Кировоградская область — 163 случая;

Луганская область — 270 случаев;

Львовская область — 1509 случаев;

Николаевская область — 366 случаев;

Одесская область — 1403 случая;

Полтавская область — 970 случаев;

Ровенская область — 488 случаев;

Сумская область — 908 случаев;

Тернопольская область — 647 случаев;

Харьковская область — 1508 случаев;

Херсонская область — 1085 случаев;

Хмельницкая область — 897 случаев;

Черкасская область — 598 случаев;

Черновицкая область — 499 случаев;

Черниговская область — 236 случаев.

За все время пандемии в Украине уже заболели коронавирусом 2 769 405 человек, выздоровели — 2 375 776; умерло — 63 872.

Также за сутки 23 октября в Украине 177 730 человек вакцинировано против COVID-19. Одну дозу получили 129 530 человек, полностью иммунизированы — 48 200.

С начала прививочной кампании привито 8 890 454 человека, из них получили одну дозу — 8 890 452 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы — 6 963 577 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 15 854 029 прививок.

"95% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе — невакцинированные", — добавили в Минздраве.

Заметим, что в Украине, по состоянию на утро 23 октября, было зафиксировано 23 229 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 483 человека, 8 330 пациентов выздоровели.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Коронавирус в Украине: врачи назвали осложнения, к которым чаще всего приводит штамм "Дельта"

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку