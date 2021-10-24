Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 24 жовтня

Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 24 жовтня

За останню добу кількість хворих зросла на понад 20 тисяч.

В Україні станом на ранок 24 жовтня зафіксовано 20 791 нових підтверджених випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померло 386 людей, ще 6 081 осіб одужало.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.

Так, серед нових підтверджених випадків коронавірусу 1 533 дітей і 237 медпрацівників. Також за минулу добу до лікарень госпіталізували 5 924 особи.

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За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (2211), Львівській (1509), Харківській (1508), Одеській (1403) і Донецькій (1380) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 998 випадків;

Вінницька область – 422 випадки;

Волинська область – 395 випадків;

Дніпропетровська область – 2211 випадків;

Донецька область – 1380 випадків;

Житомирська область – 950 випадків;

Закарпатська область – 211 випадків;

Запорізька область – 1060 випадків;

Івано-Франківська область – 737 випадків;

Київська область – 880 випадків;

Кіровоградська область – 163 випадки;

Луганська область – 270 випадків;

Львівська область – 1509 випадків;

Миколаївська область – 366 випадків;

Одеська область – 1403 випадки;

Полтавська область – 970 випадків;

Рівненська область – 488 випадків;

Сумська область – 908 випадків;

Тернопільська область – 647 випадків;

Харківська область – 1508 випадків;

Херсонська область – 1085 випадків;

Хмельницька область – 897 випадків;

Черкаська область – 598 випадків;

Чернівецька область – 499 випадків;

Чернігівська область – 236 випадків.

За увесь час пандемії в Україні вже захворіло на коронавірус 2 769 405 осіб одужало – 2 375 776 особи; померло – 63 872.

Також за добу 23 жовтня в Україні 177 730 людей вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 129 530 людей, повністю імунізовані - 48 200 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 8 890 454 людини, з них отримали одну дозу – 8 890 452 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 963 577 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 15 854 029 щеплень.

"95% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані", - додали у МОЗ.

Зауважимо, що в Україні, станом на ранок 23 жовтня, було зафіксовано 23 229 нових випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померло 483 людини, 8 330 пацієнтів одужало.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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