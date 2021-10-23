Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 23 жовтня

Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 23 жовтня

За останню добу кількість хворих зросла на понад 23 тисячі.

В Україні станом на ранок 23 жовтня зафіксовано 23 229 нових випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померло 483 людини, 8 330 пацієнтів одужало.

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Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.

Також за минулу добу було госпіталізовано 5 362 особи, а 289 468 людей вакциновано проти COVID-19. 95% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 748 614 осіб;

одужало – 2 369 695 осіб;

летальних випадків – 63 486;

проведено ПЛР-тестувань – 13 927 353.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 8 760 924 людини, з них отримали одну дозу – 8 760 922 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 915 377 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 15 676 299 щеплень.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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