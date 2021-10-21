Коли коронавірус в Україні вийде на плато: експерт назвав дату

Коли коронавірус в Україні вийде на плато: експерт назвав дату

Все більше регіонів будуть потрапляти до "червоної" зони, каже Павло Ковтонюк.

Коронавірус в Україні зараз набиратиме темпів, а плато захворюваності на COVID-19 настане в середині листопада. Таку думку висловив в ефірі "Українського Радіо" співзасновник Українського центру охорони здоров'я (UHC), заступник міністра охорони здоров'я у 2016-2019 роках Павло Ковтонюк.

"Я думаю, що плато буде в середині листопада, а зараз буде швидке зростання, й все більше областей будуть потрапляти до "червоної" зони", - сказав Ковтонюк.

На його погляд, українцям слід було вакцинуватися від коронавірусу і високий рівень щеплених людей допоміг би зараз зупинити чергову хвилю COVID-19.

"Проте й зараз вакцинуватися вкрай важливо, просто для того, щоб захистити себе в умовах пандемії, яка буяє навколо", - каже фахівець.

Також він вважає, що доцільним було б швидше оголошувати в регіонах "червоний" рівень епідемічної небезпеки, щоб уникнути у майбутньому можливого медичного колапсу.

"Я раджу представникам місцевої влади запроваджувати обмеження "червоної" зони раніше, вони мають таку владу. Адже краще не чекати, поки лікарня переповниться, а випередити події", – підсумував експерт.

Нагадаємо, головний санітарний лікар Ігор Кузін вважає, що в Україні пік захворюваності на COVID-19 може тривати місяць: від середини листопада до середини грудня.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua. Коронавірус в України: із ускладненнями хвороби шпиталізували майже п'ять тисяч людей

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