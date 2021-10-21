Когда коронавирус в Украине выйдет на плато: эксперт назвал дату

Когда коронавирус в Украине выйдет на плато: эксперт назвал дату

Все больше регионов будут попадать в "красную" зону, говорит Павел Ковтонюк.

Коронавирус в Украине сейчас набирать темпы, а плато заболеваемости COVID-19 наступит в середине ноября. Такое мнение высказал в эфире "Украинского радио" соучредитель Украинского центра здравоохранения (UHC), заместитель министра здравоохранения в 2016-2019 годах Павел Ковтонюк.

"Я думаю, что плато будет в середине ноября, а сейчас будет быстрый рост, и все больше областей будут попадать в "красные" зоны", — сказал Ковтонюк.

На его взгляд, украинцам следовало вакцинироваться от коронавируса и высокий уровень привитых людей помог бы сейчас остановить очередную волну COVID-19.

"Однако и сейчас вакцинироваться крайне важно, просто для того, чтобы защитить себя в условиях пандемии, которая изобилует вокруг", — говорит специалист.

Также он считает, что целесообразно было бы быстрее объявлять в регионах "красный" уровень эпидемической опасности, чтобы избежать в будущем возможного медицинского коллапса.

"Я советую представителям местной власти ранее вводить ограничения "красной" зоны, они имеют такую власть. Ведь лучше не ждать, пока больница переполнится, а опередить события", — подытожил эксперт.

Напомним, главный санитарный врач Игорь Кузин считает, что в Украине пик заболеваемости COVID-19 может длиться месяц: от середины ноября до середины декабря.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра МЗ 0-800-602-019. Более подробно о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua. Коронавирус в Украине: с осложнениями болезни госпитализировали почти пять тысяч человек

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку