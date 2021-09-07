ВОЗ: Уровень заболеваемости COVID-19 в мире вышел на плато

ВОЗ: Уровень заболеваемости COVID-19 в мире вышел на плато

Ежедневно в мире регистрируется около 4,5 млн случаев заражения коронавирусом и, почти 72-78 тысяч летальных случаев.

Всемирная организация здравоохранения заявила, что мир перешел на плато по заболеваемости коронавирусом, однако это плато находится на достаточно высоком уровне.

Об этом заявила эксперт ВОЗ Мария Ван Керхове во время брифинга, пишет РБК-Украина.

Также читайте В десятки раз смертельнее чем COVID-19: что такое вирус Nipah и почему ВОЗ боится новой пандемии

"Мы достигли плато, однако это плато находится на достаточно высоком уровне", — отметила она.

По словам эксперта, ежедневно в мире регистрируется около 4,5 млн случаев заражения коронавирусом и, почти 72-78 тысяч летальных случаев.

В разных регионах наблюдается разная ситуация вокруг распространения заболевания.

"Ситуация вызывает обеспокоенность. Особенно с учетом того, что пандемия продолжается уже 20 месяцев и у нас есть инструменты для борьбы с пандемией", — добавила Мария Ван Керхове.

Напомним:

По состоянию на утро 7 сентября, в мире было зафиксировано 221 978 794 случаев заражения коронавируса и 4 588 888 смертей от него. Лидерами по количеству случаев заболевания остаются США, Индия и Бразилия.

случаев заражения коронавируса и смертей от него. по количеству случаев заболевания остаются США, Индия и Бразилия. Также Всемирная организация здравоохранения добавила новый штамм коронавируса в список потенциально опасных. Мутация, которую назвали "Мю", возникла в Колумбии, и по предварительным оценкам может оказаться устойчивой к нынешним вакцин.

в список потенциально опасных. которую назвали возникла в Колумбии, и по предварительным оценкам может оказаться устойчивой к нынешним вакцин. В общем ВОЗ мониторит 5 мутаций COVID-19. Наиболее опасным считается штамм "Дельта", его обнаружили в прошлом году в Индии и сейчас он самый распространенный в мире, его зафиксировали в 170 странах.

Наиболее опасным считается его обнаружили в прошлом году в Индии и сейчас он самый распространенный в мире, его зафиксировали в 170 странах. Кроме того, во Всемирной организации здравоохранения изменили отношение к бустерным (третьим) прививкам от коронавируса, заявив, что они необходимы людям из группы риска.

Новости мира: в ВОЗ призывают готовиться к новой пандемии осенью

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку