Ирина Федишин показала, как с детьми копала картошку

Артистка опубликовала снимок с огорода.

Украинская певица Ирина Федишин, которая недавно вакцинировалась, показала, как она проводит время во Львове.

На своей странице в Instagram звезда опубликовала снимки, сделанные во время процесса выбора картофеля.

Ирина Федишин копает картофель / instagram.com/irynafedyshyn

На фото Ирина показала, как с сыновьями и мужем копала картошку на огороде. Певица в розовой футболке, синих джинсах и белых кроссовках позировала рядом с корзиной выкопанного урожая.

семья Фидошные / instagram.com/irynafedyshyn

"Помогали сегодня родителям копать картошку. А как у Вас дела с картошкой? Уже выкопали?" — поинтересовалась исполнительница.

Хотя поклонники в комментариях отметили, что поздно Ирина картофель выкапывает. Это надо было сделать еще в августе:

Давно пора. Еще в августе выкопали.

Еще до 28 августа выкопали!

В августе выбирали!

Напомним, недавно Ирина Федишин невольно попала в скандал. владельца одного из небольших продуктовых магазинов в возле Яремче, оштрафовали на 114 тыс гривен за то, что у него в магазине звучали песни исполнительницы.

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