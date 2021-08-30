Ирина Федишин прокомментировала скандал со своим участием

Артистка расставила все точки над "и".

Украинская певица Ирина Федишин, которая недавно показала, как травмировалась на концерте, невольно попала в скандал.

Так, владельца одного из небольших продуктовых магазинов в Микуличи, возле Яремче, оштрафовали на 114 тысяч гривен за то, что у него в магазине звучали песни Федишин. Артистка поспешила прояснить ситуацию. Ирина отметила, что, во-первых она сама узнала об этой ситуации на днях, а во-вторых, штраф взыскивает не лично она.

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"Дело не в песнях, а в том, что владелец магазина не имел лицензии на использование любых произведений. Кстати, таких судебных дел по разным артистам в Украине очень много. В Украине действует закон о "Защите авторского права", который в этой ситуации нарушили. Нравится этот Закон кому-то или не нравится — это уже другая сторона медали. Мне, как и вам, чисто по-человечески, жаль владельца, так как сумма не маленькая. и я спросила у компании, как так? Почему дело дошло до суда и до такого большого штрафа? На что мне ответили, что человеку сообщили, что она нарушает закон, и сначала обошлось просто предупреждением. Предложили заключить договор на получение лицензии. Но человек отказался и продолжал дальше нарушать закон. Соответственно закончилось все решением суда", — отметила артистка.

Кроме того Ирина Федишин отметила, что все магазины, рестораны, гостиницы и другие коммерческие учреждения по закону Украины должны получить лицензию на трансляцию любой музыки у себя в заведении. Это касается не только украинских, но и иностранных артистов.

Напомним, несколько месяцев назад у Ирины Федишин сломалась машина посреди трассы. Инцидент произошел по дороге в Трускавец, куда артистка направлялась на концерт.

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