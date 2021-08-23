Ирина Федишин показала, как травмировалась на концерте в Киеве

Ирина Федишин показала, как травмировалась на концерте в Киеве

Звезда травмировала лоб.

Украинская певица Ирина Федишин, которая недавно призналась, что мечтает родить третьего ребенка, поделилась шокирующей новостью.

Так, на концерте, который состоялся 22 августа, Ирина травмировала лоб. Звезда в сторис на своей странице в Instagram рассказала, что это произошло когда она бежала со сцены, чтобы переодеть платье. Исполнительница не заметила металлическую трубу и больно травмировалась.

Ирина Федишин показывает травму / instagram.com/irynafedyshyn

"На концерте у меня было очень много приключений. Я ударилась лбом и набила себе шишку. У меня теперь производственная травма. Я надеюсь, что шишка быстро заживет", — поделилась Ирина.

Однако, несмотря на неприятный инцидент, в исполнительницы остались только теплые воспоминания. Также она поблагодарила всех, кто присутствовал на концерте.

"Сегодня был очень классный вечер и замечательный концерт, особенно атмосфера. И много цветов. Спасибо, Киев", — с улыбкой рассказала Ирина.

Напомним, недавно несколько похожая ситуация произошла и с другой певицей Jerry Heil. Исполнительница больно травмировалась на съемках клипа на трек "ТукТукТук".

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