Юрий Горбунов растрогал снимком с двумя маленькими сынками

Счастливый отец вне себя от счастья.

Ведущий, актер и продюсер Юрий Горбунов, который недавно во второй раз стал отцом, поделился трогательной фотографией.

Артист опубликовал на своей странице в Instagram новый снимок, на котором изображены его сыночки. На фото 4-летний Ивасик осторожно держит за головушку своего новорожденного братика.

Сыновья Юрия Горбунова / instagram.com/gorbunovyuriy

"Привет, брат! Наши ребята знакомятся", — чувственно подписал пост Юрий.

Похоже, Иван радостно отреагировал на младшего брата. Ведь вчера, 21 августа, когда Юрий забрал жену Екатерину Осадчую из роддома, мальчик пообещал, что малышу катать в коляске будет только он.

Напомним, недавно Екатерина Осадка показывала, как Юрий целует новорожденного мальчика в ножку. Продюсер никак не нарадуется появлению на свет ребенка.

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