Сырой рис может испортиться даже в закрытой упаковке: как долго его можно хранить

Как долго можно хранить сырой рис и какой сорт портится быстрее / © pexels.com

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Запасы риса могут храниться в кухонном шкафу довольно долго, однако бесконечного срока годности у этого продукта нет. Более того, срок хранения в значительной степени зависит от сорта риса и условий, в которых он находится.

Об этом сообщило издание Martha Stewart.

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Как пояснила старший менеджер по кулинарным идеям Mars Food Джанет Армстронг, сухой рис при правильном хранении в закрытой, прохладной и сухой среде может оставаться пригодным к употреблению от одного до двух лет. В то же время белый и цельнозерновой рис имеют существенно разные сроки хранения.

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Как долго хранится белый рис

Сухой белый рис в герметичной таре при комнатной температуре можно хранить до двух лет. Профессор пищевых наук и питания Университета Невады в Лас-Вегасе Кристин Бергман отмечает, что при надлежащих условиях он может оставаться пригодным к употреблению даже дольше.

Причина заключается в особенностях обработки белого риса. Шлифованные зерна содержат очень мало масла, поэтому дольше прогоркают.

Какой рис портится быстрее

Совсем иная ситуация с цельнозерновыми сортами. В коричневом, красном и чёрном рисе сохраняются отруби и зародыши, богатые природными маслами. Поэтому при комнатной температуре такой рис обычно хранится около шести месяцев.

Этот срок можно продлить, если хранить крупу в более прохладном месте. По словам Бергман, низкая температура замедляет утрату вкусовых качеств.

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Как правильно хранить сырой рис

Главные враги риса при длительном хранении — влага и кислород. Крупу рекомендуется пересыпать в герметичный контейнер или упаковать в вакуум. Для ещё более длительного хранения сухой рис в плотно закрытой таре можно поместить в морозильную камеру.

Если рис пересыпают из оригинальной упаковки, на контейнере следует указать дату. Рис быстрого приготовления лучше оставлять в заводской упаковке, чтобы можно было проверить указанный производителем срок годности.

Как понять, что рис испортился

Насторожить должны затхлый, кислый, прогорклый или резкий запах. Особенно это касается коричневого, красного и черного риса, ведь из-за более высокого содержания природных масел они быстрее прогоркают.

Крупу нужно выбросить и в том случае, если она стала влажной, слиплась в комки или на ней появилась плесень. Влага создает благоприятные условия для развития плесени и других микроорганизмов.

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Поэтому эксперты советуют не рисковать с сомнительным продуктом: если невозможно определить, пригоден ли рис к употреблению, его лучше выбросить.

Напомним, ранее мы сообщали, что сэкономить газ при приготовлении пищи можно без сложных методов. Достаточно избегать нескольких распространенных ошибок при использовании плиты.

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