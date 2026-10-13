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Сырой рис может испортиться даже в закрытой упаковке: как долго его можно хранить
Непромытый рис кажется продуктом, который практически не портится, однако это распространённое заблуждение. Эксперты предупредили, что некоторые сорта могут потерять свежесть уже через несколько месяцев.
Запасы риса могут храниться в кухонном шкафу довольно долго, однако бесконечного срока годности у этого продукта нет. Более того, срок хранения в значительной степени зависит от сорта риса и условий, в которых он находится.
Об этом сообщило издание Martha Stewart.
Как пояснила старший менеджер по кулинарным идеям Mars Food Джанет Армстронг, сухой рис при правильном хранении в закрытой, прохладной и сухой среде может оставаться пригодным к употреблению от одного до двух лет. В то же время белый и цельнозерновой рис имеют существенно разные сроки хранения.
Как долго хранится белый рис
Сухой белый рис в герметичной таре при комнатной температуре можно хранить до двух лет. Профессор пищевых наук и питания Университета Невады в Лас-Вегасе Кристин Бергман отмечает, что при надлежащих условиях он может оставаться пригодным к употреблению даже дольше.
Причина заключается в особенностях обработки белого риса. Шлифованные зерна содержат очень мало масла, поэтому дольше прогоркают.
Какой рис портится быстрее
Совсем иная ситуация с цельнозерновыми сортами. В коричневом, красном и чёрном рисе сохраняются отруби и зародыши, богатые природными маслами. Поэтому при комнатной температуре такой рис обычно хранится около шести месяцев.
Этот срок можно продлить, если хранить крупу в более прохладном месте. По словам Бергман, низкая температура замедляет утрату вкусовых качеств.
Как правильно хранить сырой рис
Главные враги риса при длительном хранении — влага и кислород. Крупу рекомендуется пересыпать в герметичный контейнер или упаковать в вакуум. Для ещё более длительного хранения сухой рис в плотно закрытой таре можно поместить в морозильную камеру.
Если рис пересыпают из оригинальной упаковки, на контейнере следует указать дату. Рис быстрого приготовления лучше оставлять в заводской упаковке, чтобы можно было проверить указанный производителем срок годности.
Как понять, что рис испортился
Насторожить должны затхлый, кислый, прогорклый или резкий запах. Особенно это касается коричневого, красного и черного риса, ведь из-за более высокого содержания природных масел они быстрее прогоркают.
Крупу нужно выбросить и в том случае, если она стала влажной, слиплась в комки или на ней появилась плесень. Влага создает благоприятные условия для развития плесени и других микроорганизмов.
Поэтому эксперты советуют не рисковать с сомнительным продуктом: если невозможно определить, пригоден ли рис к употреблению, его лучше выбросить.
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