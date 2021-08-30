Марш равенства в Одессе: 15 агрессивных участников еще держат в полиции

Марш равенства в Одессе: 15 агрессивных участников еще держат в полиции

Некоторые хулиганы отделались админпротоколами.

15 задержанных остаются в отделениях полиции Одессы после Марша равенства, который состоялся на выходных.

Об этом говорится в ТСН.Ранок 30 августа.



Это самые агрессивные участники столкновений. Им предстоит выбрать меры по трем статьям — массовые беспорядки, насилие в отношении правоохранителей и хулиганство. Еще 46 человек отделались админпротоколами. В частности, и 12 несовершеннолетних, за которых, вероятно, оштрафуют родителей.

Новости Украины: после Марша равенства в Одессе 15 задержанных остаются в отделениях

Напомним, в субботу группа противников Прайда пыталась прорвать полицейские кордоны, распилив слезоточивый газ. Пострадали 29 правоохранителей — у них химические ожоги глаз и кожи.

"Беспричинно группа молодых людей с применением слезоточивого газа пытались вызвать телесные повреждения работникам полиции и Национальной гвардии. У нас есть полностью задокументированы действия каждого правонарушителя и соответственно к степени вины следователи определят квалификацию", — сказал Николай Семенишин, начальник ГУНП в Одесской области.

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