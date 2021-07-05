У Ирины Федишин сломалась машина посреди трассы

Инцидент произошел по дороге в Трускавец, куда артистка направлялась на концерт.

Украинская певица Ирина Федишин не на шутку заставила переживать фанов за себя.

Так, исполнительница рассказала, что в минувшее воскресенье, когда направлялась на концерт в Трускавце, с ней случился форс-мажор. Ирина отметила, что их, вероятно, спас ангел-хранитель. Отметим, что Федишин ехала вместе со своей семьей — мужем, сыном и отцом.

"У нас сильный ангел-хранитель. Слава Богу все хорошо. Ждем эвакуатор. Приложим все усилия, чтобы начать сегодняшний концерт в Трускавце вовремя", — отметила исполнительница.

Муж Ирины активно решал вопрос на месте / instagram.com/irynafedyshyn

Как рассказала артистка в Instagram, произошла проблема с колесом. По словам мужа Федишин, во время движения в их концертном бусе сломались четыре болта. К счастью, любимый артистки вовремя заметил проблему, и ничего критического не произошло.

instagram.com/irynafedyshyn

Несмотря на инцидент, Ирина Федишин таки дала концерт в Трускавце. На место происшествия приехал другой бус, в который были перегружены концертные вещи, а сломанный бус забрал эвакуатор.

Концертнийбус певицы сломался / instagram.com/irynafedyshyn

Напомним, что это уже не первый раз, когда с Ириной Федишин произошло дорожно-транспортное происшествие. Так, в декабре 2019-го года, когда артистка со своей командой возвращалась с концерта в Шепетовке домой, в ее микроавтобус влетел другой автомобиль.

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