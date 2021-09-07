Ірина Федишин показала, як з дітьми копала картоплю

Артистка опублікувала знімок з городу.
Українська співачка Ірина Федишин, яка нещодавно вакцинувалася, показала, як вона проводить час у Львові.
На своїй сторінці в Instagram зірка опублікувала знімки, зроблені під час процесу вибирання картоплі.
На фото Ірина показала, як з синами та чоловіком копала картоплю на городі. Співачка у рожевій футболці, синіх джинсах та білих кросівках позувала поруч з вірейкою викопаного врожаю.
"Допомагали сьогодні батькам копати картоплю. А як у Вас справи з картоплею? Вже викопали?" - поцікавилася виконавиця.
Хоча шанувальники в коментарях зазначили, що пізно Ірина картоплю викопує. Це треба було зробити ще в серпні:
- Давно пора. Ще в серпні викопали.
- Ще до 28 серпня викопали!
- В серпні вибирали!
Нагадаємо, нещодавно Ірина Федишин мимоволі потрапила у скандал. власника одного з невеличких продуктових магазинів у Микуличі, біля Яремче, оштрафували на 114 тисяч гривень за те, що у нього в магазині лунали пісні виконавиці.