Ірина Федишин показала, як з дітьми копала картоплю

Артистка опублікувала знімок з городу.

Українська співачка Ірина Федишин, яка нещодавно вакцинувалася, показала, як вона проводить час у Львові.

На своїй сторінці в Instagram зірка опублікувала знімки, зроблені під час процесу вибирання картоплі.

Ірина Федишин копає картоплю / instagram.com/irynafedyshyn

На фото Ірина показала, як з синами та чоловіком копала картоплю на городі. Співачка у рожевій футболці, синіх джинсах та білих кросівках позувала поруч з вірейкою викопаного врожаю.

Родина Федишин / instagram.com/irynafedyshyn

"Допомагали сьогодні батькам копати картоплю. А як у Вас справи з картоплею? Вже викопали?" - поцікавилася виконавиця.

Хоча шанувальники в коментарях зазначили, що пізно Ірина картоплю викопує. Це треба було зробити ще в серпні:

Давно пора. Ще в серпні викопали.

Ще до 28 серпня викопали!

В серпні вибирали!

Нагадаємо, нещодавно Ірина Федишин мимоволі потрапила у скандал. власника одного з невеличких продуктових магазинів у Микуличі, біля Яремче, оштрафували на 114 тисяч гривень за те, що у нього в магазині лунали пісні виконавиці.

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