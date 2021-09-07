"Талібан" оголосив склад нового уряду Афганістану

Виконувати обов’язки прем’єр-міністра “Ісламського емірату Афганістан” буде мулла Мухаммад Хасан Ахунд.

Радикальний ісламістський рух “Талібан”, який захопив владу в Афганістані, оголосив повний склад нового уряду.

Про це повідомляють у вівторок, 7 вересня, в Telegram-каналі “Sputnik Афганистан”.

В Афганістані завершилося формування кабінету міністрів, яке двічі анонсувалося і відкладалося, щоб сформувати адміністрацію, прийнятну для світової спільноти.

Главою уряду “Ісламського емірату Афганістан”, як називають таліби захоплену країну, став мулла Мухаммад Хасан Ахунд. Його першим заступником - мулла Абдул Гані Барадара, другим - Абдул-Салам Ханафі.

Очільником МВС країни призначено сина одного з лідерів “Талібану” Сираджуддін Хаккані, який очолює найрадикальніше крило руху “Мережу Хаккані”.

Міністром оборони Афганістану став син засновника “Талібану” Мухаммад Якуб Муджахід.

Міністерство культури та інформації очолив офіційний представник талібів Забіхула Муджахід.

Решта посад розподілено так:

очільник МЗС - Амір Хан Моттакі,

очільник Міноборони - Мохаммад Якуб,

очільник Мінфіну - мулла Еядулла Бадрі,

очільник Мінекономіки - Мохаммад Ханіф,

міністр розвідки - Абдул Хак Васик,

голова ЦБ - мулла Мохаммад Ідріс,

очільник Мінсільгоспу - мулла Абдул-Манан Омарі,

очільник Міністерства кордонів і племен - Нурулла Нурі,

очільник Міністерства природних ресурсів - мулла Мохаммад Іса Ахунд,

очільник Міністерства у справах водо- і енергопостачання - мулла Абдул-Латіф Мансур,

очільник Міносвіти - Шейх Мавлаві Нурулла Мунір.

Всі інші сфери діяльності в країні контролюватиме верховний лідер “Талібану” Хайбатулла Ахундзаде.

Як і обіцяли таліби, жінок-міністрів в уряді Афганістану немає.

Нагадаємо, раніше у столиці Афганістану демонстрацію жінок, які відстоюють свої права, зокрема, на участь в уряді країни, таліби не пропустили до президентського палацу.

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